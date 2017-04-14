В России на 66 % выросло производство водки

Рост производства водки объясняется влиянием запрета на непищевые спиртосодержащие жидкости, введенного после массового отравления в Иркутске

За три месяца 2017 года в России на 66% увеличилось производство водки по сравнению с первым кварталом прошлого года. Но с этим не связан рост спроса на алкоголь со стороны россиян. Об этом пишет megatyumen.ru.

Положительная динамика производства водки объясняется тем, что магазины перестали продавать нелегальный алкоголь и в торговых сетях выросла потребность в легальных напитках.

Судя по отчету Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в январе-марте текущего года объем произведенной в РФ водки составил 155 миллионов литров. Этот показатель на 66% больше, чем в первом квартале 2016 года.

Рост производства водки объясняется влиянием запрета на непищевые спиртосодержащие жидкости, введенного после массового отравления в Иркутске.