В России на 66 % выросло производство водки

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Рост производства водки объясняется влиянием запрета на непищевые спиртосодержащие жидкости, введенного после массового отравления в Иркутске
|Фото: megatyumen.ru
За три месяца 2017 года в России на 66% увеличилось производство водки по сравнению с первым кварталом прошлого года. Но с этим не связан рост спроса на алкоголь со стороны россиян. Об этом пишет megatyumen.ru.
Положительная динамика производства водки объясняется тем, что магазины перестали продавать нелегальный алкоголь и в торговых сетях выросла потребность в легальных напитках.
Судя по отчету Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в январе-марте текущего года объем произведенной в РФ водки составил 155 миллионов литров. Этот показатель на 66% больше, чем в первом квартале 2016 года.
Рост производства водки объясняется влиянием запрета на непищевые спиртосодержащие жидкости, введенного после массового отравления в Иркутске.
Вот спасибо Вове и Диме . Наш ответ на санкции пиндосии. Растёт производство , да ещё какими темпами ! Очень нужный народный продукт , чтоб "пропасть на дне колодца" и не думать о политике и пути , по которому ведут страну два негодяя .