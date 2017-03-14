Жители Тюмени незаконно возводят торговые точки на кладбищах

На одном из кладбищ незаконно возведены четыре торговые точки, где продается ритуальная продукция

В Тюмени зафиксировано несколько случаев нарушения земельного законодательства, когда люди незаконно возводят на не принадлежащих им участках торговые точки. Об этом пишет megatyumen.ru.

Тюменцы самовольно занимают чужую землю и размещают на улицах города киоски и торговые павильоны, где продается шаурма, цветы и оказываются услуги по кредитованию. На одном из кладбищ незаконно возведены четыре торговых точки, где продается ритуальная продукция.

Хозяева таких построек должны в течение семи дней снести установленные объекты и привести участки в надлежащий вид.