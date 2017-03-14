В Тюмени на вокзале умер мужчина

Тюменцу стало плохо, когда он стоял на перроне

В Тюмени на перроне железнодорожного вокзала скончался 60-летний мужчина. Пассажиры стали свидетелями происшествия. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошел 12 марта. Тюменцу стало плохо, когда он стоял на перроне. Окружающие люди позвонили в скорую помощь, но когда автомобиль медиков приехал, то мужчина был уже мертв. Врачи зафиксировали его смерть. Личность мужчины была установлена сразу, поскольку в кармане погибшего лежали документы.

В настоящее время судмедэксперты выясняют причину смерти жителя Тюмени. Известно, что криминальная версия случившегося не рассматривается.