В Тюменской области произошла авария с участием двух автомобилей ВАЗ

На одном из перекрестков города Ишим ВАЗ-2107 столкнулся с ВАЗ-2112. Пострадал один человек. Об этом пишет megatyumen.ru.
Авария произошла по вине водителя "семерки", который на перекрестке проехал на красный свет и допустил столкновение с ВАЗ-2112. В результате ДТП 51-летняя пассажирка ВАЗ-2107 получила перелом бедра и была госпитализирована в ближайшую больницу.
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