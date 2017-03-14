В Госдуме предложили снести мавзолей Ленина

Депутат Госдумы Иван Сухарев попросил главу Совета Федерации Валентину Матвиенко решить судьбу мавзолея Владимира Ленина, который расположен на Красной площади в Москве. Парламентарий призывает снести мавзолей и похоронить Ленина по православному обряду. Об этом пишет megatyumen.ru.

По мнению Сухарева, революция 1917 года и приход к власти большевиков были преступлениями. Депутат отметил, что с того времени многое изменилось, однако символы прошлого до сих пор остаются в самом центре Москвы. Надо похоронить вождя в соответствии с православным обрядом, примирив тем самым сторонников большевизма и монархии в год 100-летия революции, убежден парламентарий.

Ранее Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) выступила с призывом демонтажа Мавзолея.