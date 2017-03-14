В Тюмени за выходные 7 человек получили ожоги

Один из инцидентов произошел в воскресенье, когда двое мужчин в спешке попытались приготовить суп

В Тюмени 11-12 марта в больницу с термическими ожогами попали семь человек. Об этом пишет megatyumen.ru.

Один из инцидентов произошел в воскресенье, когда двое мужчин в спешке попытались приготовить суп. Кастрюля с кипящей жидкостью опрокинулась и ошпарила 36-летнего мужчину и его 27-летнего приятеля. Соседка вызвала скорую помощь, медики которой диагностировали у

пострадавших ожоги разной степени тяжести. Работники скорой перевязали поврежденные участки кожи противоожоговыми гелиевыми повязками и госпитализировали пациентов.