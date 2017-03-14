В Тобольске девушку ограбили на пути из кафе

Жительницу Тобольска на пути из кафе ограбил злоумышленник с ножом, пишет 13 марта megatyumen.ru.

Женщина рассказала полицейским, что неизвестный приставил нож к ее горлу, когда она ночью возвращалась из кафе. Тоболячка отдала ему украшения и сумку, где находились два паспорта и сотовый телефон, а также свое пальто.

Позже сожительница грабителя принесла в один из комиссионных магазинов города мобильный телефон жертвы. Его оценили всего в две тысячи рублей, однако составили ориентировку на нападавшего, по которой вскоре его и задержали бойцы ППС.

Похищенное у грабителя изъято для возвращения потерпевшей. Мужчина арестован и предстанет перед судом по уголовному делу.