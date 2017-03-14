В Тюмени закрыли подпольный покерный клуб

Тюменец ответит перед судом за организацию в съемной квартире подпольного игорного заведения, пишет 13 марта megatyumen.ru.

41-летний тюменец организовал для своих знакомых подпольный клуб по игре в покер. В случае проигрыша он забирал себе их деньги. Клуб обнаружили и закрыли 3 марта.

Мужчина получил обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игорного оборудования вне специализированной зоны. Поскольку он впервые совершил преступление небольшой тяжести и ранее он к уголовной ответственности никогда не привлекался, а также полностью признал вину и раскаялся, уголовное дело может закончиться для него денежным штрафом.