В Свердловской области люди застряли на колесе обозрения в мороз

Женщина и ее трехлетний сын провели там почти час

В Свердловской области женщина и ее трехлетний сын час провели на колесе обозрения. Работник аттракциона ушел с поста, забыв выпустить посетителей, пишет 13 марта megatyumen.ru.

Инцидент произошел в парке аттракционов города Верхняя Пышма. 29-летняя Юлия рассказала, не отвечал на просьбы помочь после того, как посадил их с сыном на аттракцион. В какой-то момент он отключил механизм и ушел.

Женщина смогла дозвониться руководству парка и вызвать полицию и спасателей. Через 50 минут после звонка в дежурную часть их с сыном спустили на землю.

Смотритель аттракциона сказал, что просто забыл про посетителей. По данным местных СМИ, он был пьян.