Треть россиян страдает аэрофобией

Количество туристов, посещающих другие страны с помощью железных дорог, в 2016 году выросло на 8,5 %

Число россиян, путешествующих за границу на поездах, выросло 8,5% из-за граждан, боящихся летать самолетами, пишет 13 марта megatyumen.ru.

Источник приводит статистику, по которой каждый третий житель России страдает аэрофобией. По данным РЖД, количество туристов, посещающих другие страны с помощью железных дорог, в 2016 году выросло на 8,5%. Эксперты сайта OneTwoTrip уточняют, что чаще всего российские туристы едут поездом в Германию, Финляндию и Чехию.

На данный момент россияне без пересадки могут добраться поездом в 11 стран Европы и Азии. В частности, в Чехию, Финляндию, Германию, Францию, Польшу, Австрию, Китай, Монголию, КНДР, Монако и Италию, говорится в сообщении.

