Материнский капитал в России могут отменить

Материнский капитал предлагают отменить, поскольку, его программа себя не оправдала

В Госдуме РФ предлагают заменить денежную выплату материнского капитала на машину, земельный участок или 15 тысяч рублей в месяц, пишет 13 марта megatyumen.ru.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец и член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов предложили заменить материнский капитал на ежемесячное пособие до 15 тысяч рублей для семей с тремя детьми, земельный участок для семей с пятью детьми или автомобиль «Газель» для семей, где воспитываются семь и более детей.

Материнский капитал инициаторы законопроекта предлагают отменить, поскольку, по их мнению, его программа себя не оправдала.

Документ будет обсужден нижней палате парламента 23 марта.