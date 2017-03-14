В Тюмени бизнесмен заработал 2 миллиона на несуществующей мебели

По решению суда он на год лишится свободы и заплатит двоим потерпевшим 290,2 тысячи рублей

Тюменский предприниматель продал несуществующую мебель на два миллиона рублей, пишет 13 марта megatyumen.ru.

В Тюмени суд вынес решение по делу против бывшего гендиректора компании «Фабрика мебели «Долиум», обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Под руководством 35-летнего Сергея Бочкарева фабрика брала предоплату по договорам на изготовление и поставку шкафов-купе и кухонных гарнитур. С марта по декабрь 2014 года Бочкарев присвоил деньги семи клиентов, общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

По решению суда Бочкарев на год лишится свободы и заплатит двоим потерпевшим 290,2 тысяч рублей, сообщает региональная прокуратура.

