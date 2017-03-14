В Москве на Неделе моды зрителям представили полуголую модель

На московской неделе моды по подиуму прошла модель с оголенными грудью и бедром, пишет utro.ru 13 марта. «Одностороннее» платье от российского дизайнера Александра Рогова, как сообщает источник, не уступало в эпатажности работам его иностранных коллег. Модель с обнаженной грудью и бедром предстала перед аудиторией российской столицы в рамках Mercedes Fashion Week – Недели моды в Москве.

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