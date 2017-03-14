Минфин РФ поддержал рост НДС до 22%

Министерство финансов России выступило за снижение отчислений в социальные фонды и одновременное повышение НДС до 22%, пишет utro.ru 13 марта.

О намерении Минфина пересмотреть ставку НДС сообщил глава ведомства Антон Силуанов. В рамках Недели российского бизнеса он рассказал о том, что по расчетам специалистов изменения будут нейтральными для бюджета. Ставка страховых взносов, равная 22%, компенсируется такой же ставкой по налогу на добавленную

стоимость.

Изменения вызваны необходимостью уменьшить нагрузку для предприятий в фонд оплаты труда.

Министр пояснил, что повышение налога с 18% до 22% приведет к разовому увеличению инфляции до 2%, при этом льготы по НДС будут сохранены.