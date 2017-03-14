В России люди с ВИЧ смогут работать бортпроводниками

Верховный суд РФ отменил пункт приказа Минтранса РФ о запрете приема на работу бортпроводниками лиц, у которых обнаружен ВИЧ и СПИД

Верховный суд России вынес решение об отмене запрета на трудоустройство бортпроводниками людей, инфицированных ВИЧ и СПИДом. Об этом пишет utro.ru.

Верховный суд РФ принял решение отменить пункт приказа Минтранса РФ о запрете приема на работу бортпроводниками лиц, у которых обнаружен ВИЧ и СПИД. В соответствии с новым постановлением суда, больных можно не принять на работу бортпроводником только по состоянию здоровья.

Минтранс и Минюст просили суд отклонить иск, опасаясь, что инфицированные могут передать ВИЧ и СПИД пассажирам самолетов через еду или во время оказания первой помощи.

Однако эксперт центра по профилактике и борьбе со СПИД Наталья Ладная заявила, что вирус иммунодефицита не передается через еду.