В Москве женщина умерла после пластической операции

В одной из клиник Москвы, занимающихся пластической хирургией, 48-летняя женщина легла на операцию по подтяжке кожи лица. После операции ей стало плохо и она скончалась. Об этом пишет utro.ru.

После того, как пациентка отошла от наркоза, он почувствовала себя плохо. Ее перевели в реанимационное отделение, однако врачи не смогли спасти ей жизнь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности инцидента и проверяют клинику.