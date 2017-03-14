В Москве женщина умерла после пластической операции

В одной из клиник Москвы, занимающихся пластической хирургией, 48-летняя женщина легла на операцию по подтяжке кожи лица. После операции ей стало плохо и она скончалась. Об этом пишет utro.ru.
После того, как пациентка отошла от наркоза, он почувствовала себя плохо. Ее перевели в реанимационное отделение, однако врачи не смогли спасти ей жизнь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности инцидента и проверяют клинику.
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