Теннисистка Мария Шарапова в конце апреля возвращается в спорт

Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила, что Мария Шарапова может получить неограниченное количество уайлд-карт - особых приглашений для спортсменов, не прошедших общую квалификацию, поскольку 26 апреля истекает срок дисквалификации теннисистки. Об этом пишет utro.ru.

Поскольку Шарапова является бывшей чемпионкой турниров Большой шлем и WTA, она может просить и получать неограниченное количество уайлд-карт, в том числе приглашение на соревнования, которые скоро пройдут в Штутгарте, пояснили в ассоциации.

В начале 2016 года Шарапова была отстранена от соревнований на два года, поскольку не прошла допинг-тест. В крови спортсменки был обнаружен мельдоний. Потом срок дисквалификации был сокращен до одного года и трех месяцев.