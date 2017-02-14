В Москве в перестрелке ранен инкассатор

При попытке ограбления инкассаторов в Москве один из грабителей погиб, два человека получили ранения в перестрелке, пишет utro.ru.

13 февраля, на северо-востоке российской столицы грабители совершили вооруженное нападение на инкассаторов ФГУП «Главный центр специальной связи». Один из нападавших погиб в перестрелке, еще два человека ранены.

В правоохранительных органах рассказали, что ранения получили второй грабитель, а также один из инкассаторов. Полиции известно о трех членах банды. Двоим, включая раненого, удалось скрыться с места нападения на улице Римского-Корсакова. Забрать с собой деньги злоумышленники не смогли.

На месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия. В Москве введен план «Перехват». Представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова рассказала, что по факту инцидента открыто уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Это уже второе за день нападение на инкассаторов «Почты России». Представитель организации рассказал журналистам, что первый налет имел место не на территории отделения связи.