Губернатор Рязанской области решил уйти в отставку

Он сказал, что выполнил задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным

Глава Рязанской области Олег Ковалев объявил о досрочном сложении своих полномочий, информирует utro.ru.

Занимающий пост губернатора Рязанской области с 2008 года Олег Ковалев объявил о своем решении досрочно сложить полномочия руководителя региона. Заявление об этом он сделал на заседании правительства области.

Ковалев сказал, что принял решение не выдвигаться на новый срок, а также – что он выполнил задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным. Регион, главой которого он являлся, имеет большой потенциал, а общество доверяет власти, что подтверждают результаты выборов последних лет.

По словам губернатора, заявление об отставке он написал неделю назад.

Причиной ухода с должности Ковлев также назвал свой возраст. Он заявил о том, что, будучи одним из самых возрастных губернаторов в России, считает правильной смену главы региона именно сейчас