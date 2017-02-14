В Тюменской области мужчина задушил собутыльника электропроводом

В поселке Голышманово двое мужчин употребляли алкогольные напитки. В ходе вспыхнувшего конфликта один из собутыльников задушил другого электрическим проводом. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл 11 февраля. 44-летний мужчина пил спиртное с 69-летним знакомым. Между собутыльниками вспыхнула ссора. Мужчина, который был старше, накинул на шею обидчику электрический провод и задушил его.

Сотрудники полиции установили и задержали причастного к убийству злоумышленника. Оказалось, что в прошлом правонарушитель уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Ведётся расследование.