Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В Тюменской области мужчина задушил собутыльника электропроводом: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня среда, 15 февраля 2017 года, 01:10
В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия
В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия
Картина дня в Хабаровском крае: праздники, крыши, гаджеты и 18+
Картина дня в Хабаровском крае: праздники, крыши, гаджеты и 18+
Хабаровчанам "разрешили" ходить только под сосульками
Хабаровчанам "разрешили" ходить только под сосульками
День влюблённых во Владивостоке: 6 пар поженились, 16 – развелись
День влюблённых во Владивостоке: 6 пар поженились, 16 – развелись
Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
Регионы:


Популярное
вчера, 15:54
Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
вчера, 11:34
В День влюблённых во Владивостоке сорвались две свадьбы
вчера, 15:21
Прогремевшую сегодня компанию КаскадСтрой предупреждала Генпрокуратура
вчера, 12:35
Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото
вчера, 13:03
Япония не согласна, чтоб именем Щетининой назвали курильский остров
вчера, 18:07
Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
вчера, 14:31
В центре Владивостока обрушилась проезжая часть
вчера, 09:55
Чемпионат мира по бенди в Хабаровске переносить не будут
вчера, 12:57
Роспотребнадзор добился наказания для производителя "Аллигатора"
вчера, 21:53
В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия

Обсуждаемое
вчера, 15:54
21

Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
вчера, 18:07
9

Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
вчера, 16:51
7

Жителей Владивостока лишили информации об отключениях света
вчера, 11:34
5

В День влюблённых во Владивостоке сорвались две свадьбы
вчера, 12:55
4

Антимонопольщики не пускают на дороги Хабаровска маршрутку № 70
вчера, 14:43
4

Депутат: арест Ильи Шамратова говорит о хорошей работе полиции
вчера, 17:25
4

Хабаровским велосипедистам мэрия даст больше свободы
вчера, 12:35
3

Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото
вчера, 13:20
3

Половина автоугонов на Дальнем Востоке происходит в Приморье
вчера, 17:30
3

Профсоюзы, власть и работодатели Приморья подписали соглашение
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора 10.02.2017
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 335



Система Orphus

В Тюменской области мужчина задушил собутыльника электропроводом

В Тюменской области мужчина задушил собутыльника электропроводом
Инцидент произошёл 11 февраля
вчера, 01:32
Происшествия | Россия
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: megatyumen.ru

В поселке Голышманово двое мужчин употребляли алкогольные напитки. В ходе вспыхнувшего конфликта один из собутыльников задушил другого электрическим проводом. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл 11 февраля. 44-летний мужчина пил спиртное с 69-летним знакомым. Между собутыльниками вспыхнула ссора. Мужчина, который был старше, накинул на шею обидчику электрический провод и задушил его.

Сотрудники полиции установили и задержали причастного к убийству злоумышленника. Оказалось, что в прошлом правонарушитель уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Ведётся расследование.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru