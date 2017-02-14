В Россию разрешат въезжать ВИЧ-положительным иностранцам

Сейчас на территорию РФ запрещен въезд ВИЧ-инфицированных иностранцев без близких родственников-граждан РФ

Гражданам иностранных государств с ВИЧ-инфекцией могут разрешить въезд в Россию, пишет megatyumen.ru.

Вице-премьер России Ольга Голодец обратилась к Минздраву РФ, Роспотребнадзору и МВД России. Она дала ведомствам поручения на пересмотр условий, необходимых для въезда и проживания в России ВИЧ-инфицированных иностранцев.

Источник сообщает, что согласно действующему законодательству, ВИЧ-положительные граждане зарубежных стран могут въезжать на территорию Российской Федерации и пребывать здесь, только если гражданами России являются их близкие родственники.