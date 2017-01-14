В Москве мужчины устроили пьяную разборку возле KFC

Приезжий мужчина выпивал в ранее не знакомой ему компании

Конфликт подвыпивших мужчин в московском ресторане быстрого питания KFC закончился ножевыми ранениями, пишет телеканал “360”.

В столичном ресторане быстрого питания KFC произошел конфликт между компанией мужчин с жителем города Стерлитамак, приехавшим в Москву из республики Башкортостан.

Приезжий мужчина выпивал в ранее не знакомой ему компании. После того, как группа покинула заведение, между мужчинами разгорелся конфликт. Один из них достал нож и ранил гостя города в лицо и бедро.

Получив ножевые удары у входа в ресторан, посетитель вернулся в заведение, где и попросил помощи сотрудников. Администрация KFC вызвала скорую помощь и полицию.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.