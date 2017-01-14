Сбербанк выдал малому и среднему бизнесу кредиты на 38 млрд рублей

За прошедший год Сбербанк России выдал 38 миллиардов рублей льготных кредитов малому и среднему бизнесу, пишет utro.ru.

Старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов заявил на Гайдаровском форуме о том, что в 2016 году субъекты малого и среднего предпринимательства получили от банка 38 миллиардов рублей льготных кредитов. Всего банком было заключено 280 сделок подобного рода по программе «Шесть с половиной».

Топ-менеджер пояснил, что программа Корпорации малого и среднего предпринимательства «Шесть с половиной» была разработана Банком России совместно с Минэкономразвития РФ. По ее условиям, если кредит равен или превышает сумму в десять миллионов рублей, процентная ставка по нему для малого бизнеса будет равна 10,6% годовых, а для среднего бизнеса – 9,6% годовых.

Название «Шесть с половиной» программа получила благодаря тому, что банки-участники получают возможность рефинансирования по ставке 6,5% годовых в Банке России.