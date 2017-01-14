Банк России втрое сократил ущерб от финансовых пирамид

Действия Центробанка РФ, направленные на борьбу с финансовыми пирамидами, оказались успешными. В 2016 году мошенники нанесли втрое меньше урона, чем в предыдущие годы. Об этом пишет utro.ru.

Несмотря на то, что крупные мошеннические организации, наподобие МММ, сделались пережитком прошлого, жители России всё так же становятся жертвами различных финансовых пирамид, утверждают эксперты. Так, в минувшем году ЦБ выявил 180 подобных организаций, а в 2015 году - около 200.

По итогам 2015 года урон от деятельности финансовых пирамид составил 5,5 миллиардов рублей, однако в 2016 году этот показатель снизился до двух миллиардов. Исправлению ситуации способствовало сотрудничество ЦБ и МВД, а также то, что создание финансовых пирамид стало уголовным преступлением.

В последние годы Центробанк активно борется с пирамидами. В 2014 году ЦБ отправил в региональные управления письма с требованием выявлять финансовые пирамиды и сообщать об их деятельности в центральный офис. Полученные данные Центробанк отправляет в МВД.

Информация о мошеннических пирамидах размещаются на сайте Банка России в целях предупреждения жителей страны и банков. Весной 2016 года было введено уголовное наказание за создание финансовых пирамид, в соответствии с которым нарушитель может быть оштрафован на 1,5 миллиона рублей или лишиться свободы на срок до шести лет. Нововведение способствовало снижению активности мошенников, которые стали понимать, что могут понести серьёзное наказание за свои действия.

Последней пирамидой, которую выявил Банком России до вступления в силу закона, стала компания "Росоплата", которая предлагала людям кредит и вложение денег в её предпринимательскую деятельность, обещая 400% годовых.

По мнению экспертов, невысокая финансовая грамотность жителей РФ приводит к возникновению новых финансовых пирамид. Так что урон от их деятельности ещё не скоро будет сведён к нулю.Мошенники из года в год совершенствуют способы обмана. Так, учитывая кризисное время, мошенники предлагают россиянам не просто вложить деньги в бизнес, а погасить кредиты за процент и т.д.