В России футболисты РФПЛ зарабатывают миллион рублей в месяц

Большинство российских команд не смогли бы существовать такие выплаты без господдержки

Российские футболисты, играющие в отечественной премьер-лиге (РФПЛ), получают в месяц от 800 тысяч до миллиона рублей. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на главу РФПЛ Сергея Прядкина.

Как сообщает Прядкин, большинство российских команд не смогли бы существовать такие выплаты без господдержки. Если государство перестанет их финансировать, то клубы просто перестанут быть профессиональными. Это относится за редким исключением почти ко всем клубам.

По словам Прядкина, сегодня заработная плата футболистов, играющих в первой восьмёрке клубов и во второй, отличается "колоссально".

В настоящее время игры в рамках РФПЛ не проводятся из-за зимнего перерыва. Первый матч стартует 3 марта. Пока лидером премьер-лиги является столичный "Спартак", второе и третье места занимают, соответственно, "Зенит" и "ЦСКА".