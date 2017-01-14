Медведев пообещал журналистам правительственные "лайки"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал поддержать представителей СМИ "лайками" от правительства. Об этом пишет телеканал "360".
Вручая представителям СМИ правительственные премии, Медведев пообещал оценивать работу прессы не только "кликами", но и "лайками" от правительства. После чего добавил, что "жизнь сложная, а денег нет".
В РФ 13 января отмечается День печати. Больше трёхсот лет назад в этот день в России появилась первая газета.
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