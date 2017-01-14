В Челябинске открылось самое высокое в РФ всесезонное колесо обозрения

В Челябинске начало работать самое высокое в РФ всесезонное колесо обозрения, высота которого составляет 73 метра. Аттракцион можно будет посещать круглый год. Об этом пишет utro.ru.

Колесо обозрения прошло все испытания и готово к эксплуатации. В аттракционе 18 кабинок, в которых предусмотрено размещение шести посетителей. Закрытые кабины оборудованы удобными сиденьями и функцией климат-контроля.