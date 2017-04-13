В Новосибирске школьницу обвинили в попытке тройного убийства

В октябре прошлого года вместе со сверстником она проникла в квартиру, чтобы украсть ювелирные изделия и банковские карты

16-летняя жительница Новосибирска предстанет перед судом за грабеж и покушение на жизни трёх человек, пишет utro.ru 12 апреля.

В СК РФ по Новосибирской области завершили расследование дела против 16-летней девушки. В октябре прошлого года вместе со сверстником она проникла в квартиру, чтобы украсть ювелирные изделия и банковские карты.

Соучастники нанесли не менее 16 ударов битой по голове и рукам находившейся в квартире 80-летней пенсионерке. Ее 11-летнего внука преступники трижды ударили ножом. Вернувшаяся в момент нападения 41-летняя хозяйка квартиры получила около пяти ударов топором.

Девушку на месте схватили бдительные соседи, её сверстника спустя время задержали полицейские. Трое пострадавших получили помощь медиков и остались живы.