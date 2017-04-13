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Путин: цветной революции в России не будет

Путин: цветной революции в России не будет
Термин "цветные революции" означает смену правящих режимов, происходящих с использованием методов ненасильственной политической борьбы
вчера, 20:30
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

Президент России Владимир Путин заявил о том, что власти в России не допустят «цветной революции», пишет utro.ru 12 апреля.

Владимир Путин заявил, что российские власти не допустят внутри страны «цветной революции». Различные теории, существующие в разных регионах мира, сказал президент, в России не осуществятся.

Термин «цветные революции» означает смену правящих режимов, происходящих с использованием методов ненасильственной политической борьбы. Как правило, к ним относятся массовые уличные акции протеста.

«Цветные революции» произошли в Сербии в 2000 году, в Грузии в 2004 году, в Киргизии в 2005 году и на Украине в 2013-2014 годах.

 
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Комментарии
  • СССР  (вчера, 21:43 )

    Диктатор давно сошел с ума, бандерлоги при нем хорошо живут грабят страну что есть сил . "Это вам не димон " вор по боля будет.

  • сергей  (вчера, 22:12 )

    Точно не будет?! Ну я на это очень надеюсь! Для того, чтобы это заклинание сбылось, не мешало бы в короткие сроки всех вороватых чиновников да начальников в государственных и муниципальных структурах и предприятиях - пересажать. А потом разобраться наконец с реальной стоимостью человеческого труда и поправить зарплаты: осадить, где надо, и прибавить, там, где ранее капиталисты подрезали. Вот тогда и надобность в революциях отпадёт.

  • 1111111111  (вчера, 22:22 )

    Царь тоже так думал что ничего не будет, однако расстреляли и правильно сделали так как зажрались .

  • 12345  (вчера, 23:48 )

    DOROGI SDELAITE I NE BUDET REVOLYUTSII

  • #123  (час назад)

    Боже упаси от майданов и других цветных. Только все может рассыпаться само собой если все так же будут воровать от шеф-поваров до министров. Если везде будут назначать и платить не по способностям и работе а по родству или блату. Нормального спорта уже можно сказать нет.



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