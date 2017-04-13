В "Единой России" обсудят полномочия полиции

Поправки в закон о полиции давали бы разрешение полицейским открывать огонь по толпе при предотвращении теракта

Депутаты Госдумы РФ от «Единой России» не согласились расширять полномочия полиции без обсуждения во фракции, пишет utro.ru 12 апреля.

Вице-спикер Госдумы РФ, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил, что законопроект, вынесенный на рассмотрение в Госдуму двумя единороссами – Василием Пискаревым и Эрнестом Валеевым – не прошел обсуждений на фракции. Депутатам уже сделано замечание, а законопроект вернули на рассмотрение фракционного экспертного совета.

Поправки в закон о полиции давали бы разрешение полицейским открывать огонь по толпе при предотвращении теракта, освобождении заложников или при нападении на критически важные объекты органов власти.