Минтруд РФ предлагает брать в детсады с полутора лет

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Максим Топилин считает, что места в детском саду с полутора лет станут гораздо более эффективной мерой поддержки семей, чем увеличение новых пособий
|Фото: 360tv.ru
В Министерстве труда России задумались над уменьшением возраста приема в детский сад, пишет utro.ru 12 апреля.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин считает, что места в детском саду с полутора лет станут гораздо более эффективной мерой поддержки семей, чем увеличение новых пособий. Сейчас в государственных детсадах детей принимают с трех лет.
По словам министра, демографическая ситуация – ключевой вызов для государства, и дополнительные меры помогут справиться с кризисом в этой сфере. Однако Топилин уверен, что наращивать дополнительные пособия нецелесообразно. Также он выступает против замены материнского капитала на систему пособий.