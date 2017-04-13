Минтруд РФ предлагает брать в детсады с полутора лет

Максим Топилин считает, что места в детском саду с полутора лет станут гораздо более эффективной мерой поддержки семей, чем увеличение новых пособий

В Министерстве труда России задумались над уменьшением возраста приема в детский сад, пишет utro.ru 12 апреля.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин считает, что места в детском саду с полутора лет станут гораздо более эффективной мерой поддержки семей, чем увеличение новых пособий. Сейчас в государственных детсадах детей принимают с трех лет.

По словам министра, демографическая ситуация – ключевой вызов для государства, и дополнительные меры помогут справиться с кризисом в этой сфере. Однако Топилин уверен, что наращивать дополнительные пособия нецелесообразно. Также он выступает против замены материнского капитала на систему пособий.