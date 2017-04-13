В ХМАО автомобиль насадило на штырь ограждения

28-летний пассажир японской иномарки скончался на месте, сам водитель получил ранения

В ХМАО в ДТП на югорском мосту погиб пассажир автомобиля Toyota Corolla, пишет megatyumen.ru .

10 апреля около трех часов дня на 22 километре трассы Радужный – Тагринское в ХМАО произошла авария со смертельным исходом. 28-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением. Его иномарка зацепила левую обочину и врезалась в ограждение моста.

Фотографии с места инцидента показывают, что железный штырь из ограждения моста проткнул автомобиль насквозь. По информации Госавтоинспекции ХМАО, 28-летний пассажир японской иномарки скончался на месте, сам водитель получил ранения.