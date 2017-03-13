В Подмосковье был найден похищенный ребенок

Девочка была обнаружена в микроавтобусе Hyundai

В городе Красногорск сотрудники правоохранительных органов нашли ребенка, похищенного на прошлой неделе в Москве. Девочка была обнаружена в микроавтобусе Hyundai. Об этом пишет телеканал "360".

По версии правоохранителей, похититель оставил автомобиль, в котором находилась жертва, на улице и скрылся. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего ребенка.