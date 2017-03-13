Житель Москвы продает свой суперкар Saleen S7 за 45 млн рублей

Житель Москвы на одном из сайтов разместил объявление о продаже американского суперкара Saleen S7. Владелец просит за гоночный автомобиль 45 миллионов рублей. Об этом пишет телеканал "360".

Известно, что автомобили Saleen S7 изготавливаются исключительно вручную. В настоящее время во всем мире насчитывается всего 300 таких машин. Мощность двигателя суперкара составляет около 555 лошадиных сил. Однако владельцы автомобиля усовершенствовали автомобиль, сделав его еще более мощным и быстрым.

Saleen S7 поставил российский рекорд скорости в гонке на один километр. Суперкару удалось разогнаться до 375 километров в час.