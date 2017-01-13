В Москве мужчину ударили битой и отобрали 1,5 млн рублей

В Москве двое правонарушителей избили битой мужчину и похитили у него 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет телеканал "360".

На одной из столичных улиц на мужчину напали двое злоумышленников, избили его битой и похитили пакет, где лежала большая сумма денег. Потерпевший был госпитализирован с многочисленными травмами. Заведено уголовное дело по факту разбойного нападения. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавших.

