В Москве мужчину ударили битой и отобрали 1,5 млн рублей

В Москве двое правонарушителей избили битой мужчину и похитили у него 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет телеканал "360".
На одной из столичных улиц на мужчину напали двое злоумышленников, избили его битой и похитили пакет, где лежала большая сумма денег. Потерпевший был госпитализирован с многочисленными травмами. Заведено уголовное дело по факту разбойного нападения. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавших.
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