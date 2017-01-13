В Госдуме РФ предложили приравнять соцсети к операторам связи

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Андрей Луговой выдвинул инициативу ужесточить требования к социальным сетям, приравняв их к операторам связи. Об этом пишет utro.ru.

Как сообщил парламентарий, такое предложение нужно рассмотреть, чтобы в социальных сетях не вербовали российских граждан, заманивая их в Сирию и другие места мира, где идут военные действия.