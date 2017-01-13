В Новосибирске полицейскому дали 8 лет тюрьмы за убийство задержанного

В Новосибирске сотрудник правоохранительных органов Сергей Коломоец нанёс задержанному мужчине несовместимые с жизнью травмы. Решением суда убийца приговорён к восьми годам колонии. Об этом пишет utro.ru.

Инцидент произошёл 8 августа. Полицейские задержали 46-летнего мужчину, чтобы проверить, причастен ли он к преступлению. Допрашивал задержанного полицейский Сергей Коломоец. В тот же день мужчина был госпитализирован с тяжёлыми травмами головы, отчего впоследствии скончался. Виновник нанесения тяжёлых телесных повреждений был задержан.

Решением суда Сергей Коломоец был признан виновным по двум статьям Уголовного Кодекса РФ. Ближайшие восемь лет экс-полицейский проведёт в колонии строгого режима.