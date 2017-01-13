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Силуанов рассказал о причинах повышения стоимости водки в России

Силуанов рассказал о причинах повышения стоимости водки в России
Информация об изменении минимальной цены на водку стала известна 11 января
13 января 2017, 23:10
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, почему в июне 2017 года минимальная стоимость водки увеличится на 15%. Об этом пишет utro.ru.

Как сообщает министр, причиной удорожания является повышение акцизов на водку, что указано в госбюджете на 2017-2019 годы, разработанном два года назад.

Информация об изменении минимальной цены на водку стала известна 11 января, когда Минфин опубликовал соответствующий документ, в соответствии с которым стоимость водки с июня 2017 года увеличится на 15% до почти 220 рублей за 0,5 литра. В настоящее время минимальный ценник на эту продукцию - 190 рублей.

По словам Силуанова, уже три года не происходила индексация водочных акцизов. В настоящее время акциз вырос на 20 рублей, соответственно, это отразится и на повышении минимальной цены на водку, добавил министр.

С нового года выросли акцизы на всю алкогольную продукцию. Акциз на отечественные вина остался прежним: пять рублей за один литр. Что касается иностранных вин, то здесь акциз вырос на 100%: был 9 рублей, стал 18.

Резкий скачок акцизов произошёл на сидр и медовуху: с 9 до 21 рубля. Незначительно вырос акциз на пиво.

 
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Комментарии
  • пенсионерка  (10:34, 14.01.2017)

    я не любительница водки, но иногда надо. а вот сколько можно на всё повышать, это другой вопрос! чтобы люди меньше пили, нужно чтобы они качественно жили. а то как-то налоги повышаются, цены также. а зарплаты и пенсии нет. как нет работы и нет хороших дорог и прочего.

  • Почётный член  (11:28, 14.01.2017)

    Очередной гол в пользу "Боярышника"

  • Вторая Речка  (12:33, 14.01.2017)

    А зачем пенсионерке водка? Пейте вино, приятно и полезно. А качественно жить - это завит от человека, надо вести здоровый образ жизни, не пить, гулять, летом тысячи пенсионеров на море, зимой на лыжах. В городе есть набережные, скверы, парки, ботанический сад, океанариум, остров Русский и много-много хорошего. . . Налоги не повышают и пенсионеры их не платят совсем по ФЗ, пенсии повышают ежегодно, кто не заработал пенсию-от государства платят ежемесячно до прожиточного минимума-9 тысяч. Квартплата растет, но, если она выше 22% ваших доходов - получайте соцпомощь. Все зависит от ВАС. Кстати, в этом году овощи и фрукты дешевле прошлых лет, молочка также, свинина в 2 раза стала дешевле, крупы на развес в два раза дешевле. Единственное , что растет в цене -это куриное яйцо, немного куры, заморозка ягод, сигареты. СОВЕТ: ходите в ТЦ - там всегда дешевле и постоянно акции, т. к. обороты продуктов огромные ежедневно и им выгодно все продавать свежее и быстро. А дороги? Напрягите память и вспомните, какие дороги были лет 5-10 лет назад. Удачи , учитесь видеть и хорошее. . .

  • пенсионерка  (15:14, 14.01.2017)

    Вторая Речка - ты долбанный ТРОЛЬ!!!. . . Пенсионерка правильно пишет и во всём права, а дороги как оставляли желать лучшего, так и оставляют. . .

  • JD  (20:20, 14.01.2017)

    Да нет) Он во многом прав).

  • 11111111111111111  (16:08, 14.01.2017)

    Cилуанову плевать на народ лишь бы обобрать население как липку . Кремль хочет жрать причем в больших количествах , их забота о народе лишь пыль в глаза.



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