В Подмосковье мужчина с любовницей отравились выхлопными газами

В Подмосковье пара погибла от отравления выхлопными газами. Погибших обнаружила жена мужчины. Об этом пишет megatyumen.ru.
После того, как муж не вернулся с работы домой, жена обзвонила его друзей, но так и не выяснила, где супруг. Женщина отправилась в гараж, двери которого оказались закрыты, а изнутри доносился звук работающего двигателя машины. Никто не открыл дверь после стука. Женщина вызвала сотрудников МЧС, которые с помощью инструментов взломали дверь. В автомобиле лежали обнажённые тела супруга и его любовницы. Пара была мертва.
В данный момент полицейские выясняют, кем была погибшая, поскольку документов при ней не было.
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