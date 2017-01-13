В Подмосковье мужчина с любовницей отравились выхлопными газами

В Подмосковье пара погибла от отравления выхлопными газами. Погибших обнаружила жена мужчины. Об этом пишет megatyumen.ru.

После того, как муж не вернулся с работы домой, жена обзвонила его друзей, но так и не выяснила, где супруг. Женщина отправилась в гараж, двери которого оказались закрыты, а изнутри доносился звук работающего двигателя машины. Никто не открыл дверь после стука. Женщина вызвала сотрудников МЧС, которые с помощью инструментов взломали дверь. В автомобиле лежали обнажённые тела супруга и его любовницы. Пара была мертва.

В данный момент полицейские выясняют, кем была погибшая, поскольку документов при ней не было.