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В Тюмени в пожаре погиб человек

В Тюмени в пожаре погиб человек
Огонь охватил трёхкомнатную квартиру
13 января 2017, 23:03
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

В одном из домов Тюмени огонь охватил трёхкомнатную квартиру. В результате пожара погиб один человек. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл 12 января. Пожар, охвативший трёхкомнатную квартиру, тушили 12 сотрудников МЧС. Из горящей квартиры не смог выбраться один человек, что привело к его гибели. По предварительной информации, причиной возгорания стал человеческий фактор. По сообщению соседей, жильцы квартиры часто распивали спиртные напитки.

 
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