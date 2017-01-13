Госсовет планирует заседание по вопросам приватизации

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О его подготовке на Гайдаровском форуме рассказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов
|Фото: 360tv.ru
Заседание Госсовета по вопросам государственной собственности готовится к проведению, информирует utro.ru.
В ближайшее время пройдет заседание Госсовета или его президиума по вопросам приватизации. О его подготовке на Гайдаровском форуме рассказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
Политик сообщил, что на заседании будет обсуждаться не только вопрос приватизации. Госсовету предстоит решить, как именно быть с существующими государственными активами и учесть все новые государственные активы, созданные за последние годы.