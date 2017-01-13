Госсовет планирует заседание по вопросам приватизации

О его подготовке на Гайдаровском форуме рассказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов

Заседание Госсовета по вопросам государственной собственности готовится к проведению, информирует utro.ru.

В ближайшее время пройдет заседание Госсовета или его президиума по вопросам приватизации. О его подготовке на Гайдаровском форуме рассказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Политик сообщил, что на заседании будет обсуждаться не только вопрос приватизации. Госсовету предстоит решить, как именно быть с существующими государственными активами и учесть все новые государственные активы, созданные за последние годы.

