Новогодний турпоток в Крым вырос в два раза

По сравнению с прошлогодними показателями, поток туристов, посетивших Крым на новогодних каникулах 2017 года, увеличился в два раза, пишет utro.ru.

В период рождественских и новогодних каникул 2017 года республику Крым посетили вдвое больше туристов, чем в тот же промежуток времени прошлого года. Всего на полуострове в наступившем году отдохнули 87,1 тысяча человек.

Министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий выразил уверенность в том, что рост объемов турпотока в Крым демонстрирует спрос среди россиян на отдых на территории полуострова.

Больше всего туристов на зимних каникулах традиционно принял Южный берег Крыма. Туда направились 72,5% от общего числа отдыхающих. Западное побережье посетили 13% всех отдыхающих, провести каникулы на Восточном предпочли 12,5% приезжих. В других регионах Крыма отдыхали два процента туристов.

Полуостров Крым вернулся в ряд крупных курортных регионов страны после своего воссоединения с Россией. Всего в 2016 году республику посетило в качестве туристов 5,573 миллиона человек, что на 21,2% превосходит уровень 2015 года.