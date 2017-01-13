В Тверской области обнаружен новый вид грибов

Биологи МГУ имени М. В. Ломоносова обнаружили новый вид грибов в лесах Тверской области, пишет utro.ru.

Открытие во время экспедиции совершили ученые кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ и лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени В. Л. Комарова (БИН) РАН.

Первоначальной целью экспедиции стало изучение грибов северо-западной части Тверской области. Во время работы исследователями был обнаружен новый вид грибов - Entoloma krutiсianum.

Гриб Entoloma krutiсianum растет во мхах, в еловых лесах, произрастающих недалеко от деревни Крутицы Старицкого района. Как выяснили ученые МГУ, он является несъедобным.