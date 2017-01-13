Закон о "Контингенте обучающихся" доработают в Думе РФ

Госдума РФ забрала на доработку забракованный президентом России Владимиром Путиным закон о «Контингенте обучающихся», пишет utro.ru.

С целью доработки законопроекта о «Контингенте обучающихся» депутаты Государственной думы РФ создают специальную комиссию. Документ стал широко обсуждаем после его отклонения президентом России.

Несмотря на то, что закон прошел согласование и в верхней, и в нижней палатах парламента, президент вернул его Думе на доработку. Комментируя это решение, глава государства заявил, что законопроект не учел интересов граждан, хотя активисты и требовали изменить отдельные пункты нового документа.

Руководитель комитета по образованию Вячеслав Никонов рассказал, что в специальную комиссию по доработке закона войдут представители всех заинтересованных сторон, которые ранее проявили интерес к тексту законопроекта о создании информационных систем «Контингент обучающихся» и предлагали свои поправки к нему.

В редакции, попавшей на подпись президенту России, законопроект о разработке «Контингента обучающихся» предлагал создать в стране единую унифицированную базу дошкольников и школьников. Благодаря этой системе госорганы смогут заранее узнать о грядущей нехватке мест в детских садах и школах, решать проблемы, сопутствующие обучению детей и получать данные для улучшения системы российского образования.

При всех плюсах системы, родители современных школьников увидели в ней и опасность: они опасаются, что база данных или ее части могу оказаться в доступе у злоумышленников. Также активисты нашли в новом законе нарушение федерального законодательства, в частности, раздела о защите персональных данных.

Разработчики документа при этом считают, что специальная комиссия при доработке документа исключит поводы для претензий граждан. Вячеслав Никонов уверен, что закон необходим, поскольку существующие на сегодня базы данных созданы на разрозненных платформах в интернете и никак не защищены от недоброжелателей. Смысл нового законопроекта руководитель комитета видит как раз в том, чтобы разработать унифицированную и закрытую базу, защищенную от злоумышленников.

