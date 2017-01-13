Между Сургутом и Салехардом авто врезалось в автокран

В аварии на трассе Сургут-Салехард с участием автокрана погиб человек, информирует megatyumen.ru. В среду 11 января на участке трассы между городами Сургут и Салехард отечественный автомобиль «ВАЗ» врезался в автокран. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия. Представители Госавтоинспекции Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО) считают виновником ДТП самого погибшего мужчину, который вывел свой автомобиль на полосу встречного движения.

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