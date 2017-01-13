Московский суд продлил арест обвиняемым по делу "Роснано"

В Москве решением суда продлён срок ареста учредителю ООО "НТ-Фарма" Рустаму Атауллаханову и гендиректору этой организации Евгению Султанову, которым вынесено обвинение в хищении денег госкорпорации "Роснано". Об этом пишет utro.ru.
Оба уч уголовного дела останутся под арестом до 16 апреля. Султанов признал свою вину и стал помогать следствию в расследовании.
Обвиняемые были задержаны в ноябре минувшего года вместе с главой города Переславль-Залесский Денисом Кошурниковым, которому предъявлено обвинение в том, что он превысил должностные полномочия.
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