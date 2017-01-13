В аэропорту Екатеринбурга пассажирка оставила свою собаку замерзать

В воздушной гавани Екатеринбурга обнаружена замёрзшая насмерть собака. Хозяйка животного так спешила на самолёт в Гамбург, что оставила домашнего питомца на улице, когда узнала, что её не пустят на борт с собакой. Об этом пишет utro.ru.

Инцидент произошёл в аэропорту Кольцово. Женщина собиралась лететь в Германию вместе со своей болонкой, которую несла в специальной сумке для собак. Но сотрудники аэропорта сообщили женщине, что она не сможет взять на борт собаку из-за того, что нарушены правила перевозки животных. Тогда хозяйка отнесла домашнего питомца за аэропорт в безлюдное место, бросила его на морозе и возвратилась к регистрационной стойке. По прошествии четырёх дней работники клининговой службы обнаружили окоченевший труп животного.

Сотрудники воздушной гавани неприятно удивлены этим инцидентом. Им непонятно, почему женщина не обратилась к кинологам, которые есть в аэропорту, а просто выбросила собаку на верную гибель.