В водопроводе Нижнего Тагила ищут личинок

Прокуратура Свердловской области запустила проверку после публикации информации в СМИ

Прокуратура Нижнего Тагила ищет личинок в городском водопроводе, пишет utro.ru.

Прокуратура Свердловской области запустила проверку после публикации в СМИ о личинках в городском водопроводе. Проверка коснется качества коммунальных услуг, в том числе – санитарных норм при подаче воды горожанам.

Региональный Роспотребнадзор, уже проводивший водопроводной воды, обнаружил в фильтрах смесителей нижнетагильского водопровода неопасных для человека личинок комаров.

Против ООО «Водоканал-НТ» и управляющей компании НТ МУП «Городская управляющая компания» начато административное дело о правонарушении.