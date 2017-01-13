Минкомсвязь РФ не поддерживает идею штрафовать "пиратов"

Ранее идею со штрафами за нелегальный контент также не поддержал заместитель главы Минэкономразвития России Олег Фомичев

Глава Минкомсвязи России высказался против идеи штрафовать пользователей за скачивание незаконного контента, пишет utro.ru.

Руководитель Минкомсвязи России Николай Никифоров назвал идею штрафов для пользователей, скачивающих пиратский контент, несправедливой. Такое заявление политик сделал в кулуарах Гайдаровского форума-2017.

Ранее идею со штрафами за нелегальный контент также не поддержал заместитель главы Минэкономразвития России Олег Фомичев. В кулуарах того же форума он высказался аналогично, охарактеризовав штрафы за скачивание пиратского контента как неадминистрируемые и невозможные.

Инициативу штрафовать обычных пользователей сети Интернета за скачивание с сайтов и торрентов пиратского контента выдвигало Министерство культуры России.