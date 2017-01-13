Голодец: 5 миллионов россиян получают зарплату ниже МРОТ

Она уверена, что восстановление доходов населения и объемов потребления – это первоочередная цель государства

Пять миллионов человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), информирует utro.ru.

Зарплата пяти миллионов россиян по объему не превышает минимального размера оплаты труда (МРОТ). Заявление об этом на Гайдаровском форуме-2017 сделала вице-премьер РФ Ольга Голодец.

По словам вице-премьера, на сегодняшний день отсутствие потребления и сокращение розничного оборота – это главные ограничения для развития российской экономики.

Голодец назвала проблемой и количество людей, получающих зарплату ниже МРОТ.

Она рассказала, что сейчас в России зарегистрировано 4,9 миллиона человек, зарплата которых держится на уровне даже ниже прожиточного минимума. По мнению политика, это должно быть в фокусе внимания.

На первый план среди всех тем, касающихся экономики страны, вице-премьер ставит вопрос трудовых отношений в целом и достойной оплаты труда в частности.

Она уверена, что восстановление доходов населения и объемов потребления – это первоочередная цель государства. На данный момент для России это не только социальные задачи, но и одни из важнейших условий роста государственной экономики.

В настоящее время МРОТ в России равен 7500 рублей. С 1 июля 2017 года его размер будет увеличен до 7800 рублей.

